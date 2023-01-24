Замминистра обороны Украины подал в отставку

Фото: МО Украины

Вячеслав Шаповалов

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку, сообщается на сайте украинского военного ведомства. Он отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики.

На сайте Минобороны Украины говорится, что Шаповалов подал в отставку, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания». При этом в ведомстве подчеркнули, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, а поступок замминистра является достойным, в «традициях европейской и демократической политики».

В ведомстве отметили, что Шаповалов работал на участке, требующем максимальной ответственности и «где проблемы скапливались десятилетиями». Ему удалось наладить различные процессы в условиях кратного увеличения армии, а также введения ряда реформ, добавили в МО Украины.

Прошение Шаповалова поддержал глава украинского Минобороны Алексей Резников. Представление об отставке направлено в правительство.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за оказанное доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович.