Украинцы рассказали, сколько стоит откупиться от армии РИА Новости: стоимость комиссования в военкомате Украины составляет $5 тысяч

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В последний месяц призыв в армию на Украине стали осуществлять преимущественно за счёт жителей сельской местности. Они, в отличие от горожан, не имеют необходимого количества денег, чтобы откупиться о службы. Об этом сообщили РИА Новости российские силовики со ссылкой на источники в ВСУ, там отметили, что комиссоваться можно за $5 тысяч.

У них за последний месяц резко выросло количество призывников. Ситуация складывается таким образом, что основную призывную нагрузку несут жители сельских регионов Украины. Они привязаны к своему жилью и хозяйству, у них, в отличие от горожан, недостаточно накоплений, чтоб откупиться от призыва, — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что горожан среди личного состава украинской армии стало меньше, поскольку им легче сменить место жительства или уехать из страны.

При этом цены для откупа от армии, по утверждению представителя российских силовиков, различаются в зависимости от ситуации. Так, для разового откупа на улице от патруля достаточно $100, а вот комиссоваться в военкомате можно за $5 тысяч и выше.

Как рассказали источники, из каждой области Украины с населением около двух млн человек уже призваны порядка 20–30 тысяч человек. Таких регионов в настоящее время пять: это Киев, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. Резервисты проходят 2–3-недельную подготовку и отправляются на фронт.

Ранее духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) начал бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы его не остановила спецоперация на Украине. Он выразил уверенность в том, что западные страны просто «категорически против сильной России».