Духовный лидер Ирана: НАТО бы напала на Россию под предлогом Крыма Духовный лидер Ирана Али Хаменеи: НАТО начала бы войну с Россией под предлогом Крыма

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи

Североатлантический альянс (НАТО) начал бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы его не остановила спецоперация на Украине. Такое мнение высказал духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Тегеране. Он уверен, что западные страны просто «категорически против сильной России», пишет агентство ИРНА.

Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ. Если бы Альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма, — сказал Али Хаменеи.

Глава Ирана призвал государства быть бдительными из-за «обманных действий Запада». Американцев он назвал сильной и хитрой нацией, и именно обман американских политиков, по мнению Хаменеи, стал одним из факторов распада СССР. Несмотря на их действия, России всё же удалось сохранить свою независимость, уточнил он.

Отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами, заявил в ходе беседы с президентом Ирана Ибрахимом Раиси Владимир Путин. Он подчеркнул, что они вносят существенный вклад в урегулировании ситуации в Сирии, а также могут похвастаться рекордными цифрами с точки зрения товарооборота. Глава государства прилетел в Тегеран для участия в трехстороннем саммите с Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.