Путин оценил темпы развития отношений России с Ираном Путин указал на хорошие темпы развития отношений между Россией и Ираном

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Владимир Путин с иранским коллегой Ибрахимом Раиси

Отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами, заявил в ходе встречи с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Тегеране президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что они вносят существенный вклад в урегулировании ситуации в Сирии, а также могут похвастаться рекордными цифрами с точки зрения товарооборота.

Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса, — сказал Путин.

Глава государства прилетел в Тегеран для участия в трехстороннем саммите с Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин дополнительно проведет ряд двусторонних встреч. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что основными темами переговоров России, Ирана и Турции на высшем уровне станут вопросы двустороннего взаимодействия.

Ранее председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими рассказал, что Путин и Раиси обсудят вопросы экономического развития и сотрудничества, «особенно актуальные» после недавнего визита в Москву иранского президента.