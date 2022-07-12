Стало известно о сроках визита Путина в Тегеран IRNA: Путин посетит Тегеран с визитом в ближайшие дни

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетит Тегеран с официальным визитом в ближайшие дни, сообщил агентству IRNA председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими. По его словам, на переговорах лидеров двух стран будут обсуждаться вопросы экономического развития и сотрудничества, особенно актуальные после недавнего визита в Москву иранского президента Эбрахима Раиси.

Санкции Запада и США в отношении России заинтересовали Москву развивать экономическое сотрудничество с Ираном, - подчеркнул Пур-Эбрахими.

Ранее Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и выразили намерение укреплять двусторонние отношения, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области. Стороны отметили необходимость сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), связанного с иранской ядерной программой, и подтвердили приверженность продолжению работы в рамках «Астанинского формата».