Песков объяснил визит Путина в Тегеран Песков объяснил визит Путина в Иран тем, что Тегеран является партнером и другом Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему первая за продолжительное время поездка лидера РФ за пределы бывшего СССР имеет своей целью Тегеран. По его словам, которые приводит канал «Россия 24», Иран остается другом и партнером России, и Москва очень дорожит двусторонними отношениями.

Главы государств Турции, Ирана и России договорились встретиться в Тегеране. По очередности именно там должна состояться встреча. <...> Это хорошая возможность обсудить региональные, международные проблемы, — заявил Песков.

Он отметил, что основными темами переговоров России, Ирана и Турции на высшем уровне станут вопросы двустороннего взаимодействия с этими государствами. По словам представителя Кремля, в последние месяцы взаимодействию стран приданы дополнительные импульсы, в том числе в таких областях, как политическая и дипломатическая координация, а также экономическое взаимодействие.

Кроме того, у России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество таким образом, чтобы минимизировать последствия санкций: Тегеран уже адаптировался к тому, чтобы развиваться и повышать благосостояние своего народа, несмотря на ограничения. Песков также предположил, что в скором времени может быть подписан всеобъемлющий договор о сотрудничестве между РФ и Ираном.

Ранее пресс-секретарь президента РФ предположил, что Россия и Иран отойдут от практики применения доллара во взаиморасчетах по мере развития сотрудничества. Кроме того, Песков назвал санкционное давление платой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.