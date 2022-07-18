Песков назвал санкции платой России и Ирана за суверенитет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции платой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет. В интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал телеканал «Россия 24», представитель Кремля заявил, что рестрикции вводились против России еще со времен Советского Союза, а общее количество ограничений «измеряется, наверное, тысячами».

Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет, — сказал Песков.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа должна проявить стратегическое терпение, поскольку для достижения желаемого эффекта от антироссийских санкций может потребоваться много времени. По его словам, последствия введенных рестрикций могут быть не заметны сейчас. Тем не менее ограничительные меры уже начинают приносить результат, который станет виден еще больше в ближайшие месяцы.