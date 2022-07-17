Боррель попросил Европу «потерпеть», указав на потери России от санкций

Европа должна сохранять стратегическое терпение, пока Россия не завершит спецоперацию на Украине, написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге на сайте ЕС. По его словам, эффект от рестрикций может быть не заметен сейчас, однако в будущем он раскроется в полной мере.

У нас нет другого выбора. Позволить России одержать верх означало бы позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах, — написал Боррель.

В числе долгосрочных санкций он указал запрет на поставки полупроводников, ограничивающих производство в России высокоточных ракет. Глава европдипломатии подчеркнул, что это имеет решающее значение в конфликте на Украине. В ближайшей перспективе, по прогнозам Борреля, благодаря санкциям Москва попадет в научную, экономическую и технологическую изоляцию.

Ранее WSJ сообщил, что поставки микросхем из Китая в Россию увеличились более чем вдвое. По мнению обозревателей, такой расклад умаляет все усилия Запада по изоляции экономики страны.