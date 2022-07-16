WSJ: поставки микросхем из Китая в Россию увеличились более чем вдвое

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На фоне западных санкций Китай увеличил поставки в Россию микрочипов и других электронных компонентов, а также сырья, пишет издание The Wall Street Journal. Таким образом, отмечает издание, все усилия Запада по изоляции экономики страны и нанесению ей вреда сводятся на нет.

Согласно последним данным китайской таможни, с начала текущего года поставки микросхем из Китая возросли больше, чем в два раза. Они составили порядка $50 млн только за первые пять месяцев 2022. Кроме того, значительно возросли поставки и других компонентов, например, печатных схем. Растут и объемы экспорта некоторого сырья, в том числе оксида алюминия, из которого производят металлический алюминий – эти поставки выросли в 400 раз в сравнении с прошлым годом.

Ранее WSJ писал, что президент РФ Владимир Путин смог нивелировать удар по стране, который должны были нанести западные санкции, потому что смог вовремя переориентироваться на азиатский рынок в плане газовых поставок. Аналитики отмечают, что такими действиями российскому лидеру удалось буквально свести на нет очередные попытки Запада изолировать Москву.