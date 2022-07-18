Песков: Россия и Иран прекратят взаиморасчеты в долларах Представитель Кремля Песков: Россия и Иран отойдут от практики применения доллара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Россия и Иран со временем отойдут от практики применения доллара во взаиморасчетах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана, фрагмент которого показал телеканал «Россия 24». По его словам, страны перестанут измерять объем торговли в американской валюте по мере развития сотрудничества.

Со временем, наверное, мы отойдем от этой практики по мере того, как мы будем развивать наше взаимодействие в банковской финансовой сфере, — сказал Песков.

Он добавил, что в прошлом году объем торгово-экономических отношений между двумя странам превысил $4 млрд. Однако, по его словам, «возможно и неправильно считать его в долларах США».

Также Песков назвал санкционное давление платой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет. По его словам рестрикции вводились против РФ еще со времен Советского Союза, а общее количество ограничений «измеряется, наверное, тысячами».