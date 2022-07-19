Путин прилетел в Иран

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Ирана. Президент примет участие в трехстороннем саммите в Тегеране с иранским коллегой Эбрахимом Раиси и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин дополнительно проведет ряд двусторонних встреч.

Президент России прибыл с рабочим визитом в Иран для участия в трёхсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, — гласит сообщение Кремля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что основными темами переговоров России, Ирана и Турции на высшем уровне станут вопросы двустороннего взаимодействия с этими государствами.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков также сообщил, что президенты России и Турции на встрече 19 июля в Тегеране также обсудят вопрос вывоза зерна из украинских портов. Он отметил, что российская сторона готова активно продолжать работу «на этом треке».