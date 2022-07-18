Стала известна тема переговоров Путина и Эрдогана в Тегеране Помощник Путина Ушаков: лидеры России и Турции обсудят в Тегеране вывоз украинского зерна

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Президент России Владимир Путин

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 19 июля в Тегеране обсудят вопрос вывоза зерна из украинских портов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что российская сторона готова активно продолжать работу «на этом треке».

Мы готовы продолжать работу на этом треке, эта работа будет продолжена. Это первое. А второе, конечно, этот вопрос будет обсуждаться между президентами России и Турции — это сто процентов, — сказал Ушаков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин примет участие в трехстороннем саммите в Тегеране с иранским коллегой Эбрахимом Раиси и Эрдоганом. Глава государства также проведет ряд двусторонних встреч.

13 июля представители России, Турции, Украины и ООН обсудили возможности создания «зернового коридора». Одним из условий вывоза зерна с Украины является договоренность о прекращении огня по пути следования кораблей. Кроме того, турецкие военно-морские силы будут проверять прибывающие на Украину суда, чтобы не допустить контрабанды оружия.