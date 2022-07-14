Стали известны детали возможного соглашения о вывозе зерна с Украины WSJ: договоренности о вывозе зерна с Украины предполагают прекращение огня

Фото: shutterstock

Одним из условием вывоза зерна с Украины может является договоренность о прекращении огня по ходу движения судов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 13 июля представители России, Турции, Украины и ООН обсуждали возможности создания «зернового коридора». В американской газете также отметили, что другим условиям является разминирование украинских портов.

Стороны предварительно договорились, что зерно можно будет вывезти из трех украинских портов под конвоем флота Украины. На время прохождения караванов в оговоренных географических границах будет прекращен огонь и организовано траление мин. Технические детали еще предстоит обсудить, в том числе как именно будут расчищены мины, размещенные вокруг украинских портов, — сообщает WSJ.

Ранее в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле делегации договорились создать координационный центр по вопросам вывоза зерна. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, встреча прошла успешно, стороны выразили готовность решить вопрос конструктивно. На предстоящей встрече ожидается, что Россия и Украина подпишут итоговый документ по обсужденным пунктам.