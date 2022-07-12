Вячеслав Душин

Песков: Путин встретится с Эрдоганом в Тегеране Песков сообщил, что 19 июля Путин примет участие в саммите с Раиси и Эрдоганом в Тегеране

12 июля 2022 в 12:39

Фото: Alexei Druzhinin/Xinhua/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево) во время встречи