19 июля президент РФ Владимир Путин отправится в Тегеран, где примет участие в трехстороннем саммите с иранским лидером Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. Также, по его словам, которые цитирует РИА Новости, глава государства проведет ряд двусторонних встреч.
Да, мы можем это подтвердить. Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию, — сказал Песков.
Предстоящий визит Путина подтвердила и иранская сторона. По словам председателя экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими, на переговорах будут обсуждаться вопросы экономического развития и сотрудничества, особенно актуальные после недавнего визита в Москву Раиси.
Ранее Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы сотрудничества и выразили намерение укреплять двусторонние отношения, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области. Стороны отметили необходимость сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), связанного с иранской ядерной программой, и подтвердили приверженность продолжению работы в рамках «астанинского формата».