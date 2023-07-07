«Неистовая злоба»: политолог о мотивах США передать Киеву кассетные бомбы Военэксперт Перенджиев: передача кассетных бомб Украине говорит о проигрыше Запада

Фото: Trevor Cokley, Air Force

Передача кассетных бомб США Украине говорит о проигрышной психологии Запада, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, Белый дом тем самым признает, что ВСУ проигрывают на поле боя. Он также отмечает, что это свидетельствует о неистовой злобе к России.

Они передадут кассетные боеприпасы Украине. США плевать на все запрещающие конвенции. По любому передадут. Это решение говорит о признании Белым домом [того факта], что Украина проигрывает, [это] больше психологическая реакция, а не военно-политическое решение. Неистовая злоба, как бы нам еще навредить, ничего же с этой Россией не получается, русские сожгли столько американской техники, переворачиваются от злобы, — сказал он.

Перенджиев сравнил передачу такого вида вооружения с поведением хулигана в драке, когда одни «дерутся на кулаках, применяют болевые, удушающие», но кто-то другой «берет песок и бросает его в глаза». Он подчеркнул, что США «не хотят бороться на равных».

Также эксперт объяснил отказ Германии передать кассетные бомбы возможностью их использования против самой Германии.

Вдруг гипотетически начнется война между Польшей и ФРГ, а мы помним недавние учения Варшавы именно антигерманского характера на случай нападения ФРГ на Польшу. И эти снаряды все равно пойдут через территорию Польши, и Варшава гипотетически может применить их потом против ФРГ, — добавил Перенджиев.

Ранее президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Речь идет об артиллерийских снарядах M864 для 155-мм гаубиц.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Берлин не станет отправлять Украине кассетные боеприпасы. Она объяснила решение тем, что ФРГ остается членом Конвенции по кассетным боеприпасам, предусматривающей запрет на их использование, производство и передачу.