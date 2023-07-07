Германия озвучила решение по отправке кассетных боеприпасов Украине Бербок: Германия не станет отправлять Украине кассетные боеприпасы

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Pres

Германия не станет отправлять Украине кассетные боеприпасы, сообщила министр иностранных дел страны Анналена Бербок, передает Reuters. Она объяснила решение тем, что ФРГ остается членом Конвенции по кассетным боеприпасам, предусматривающей запрет на их использование, производство и передачу.

Я следила за сообщениями СМИ. К нам, как к государству-участнику, применяется соглашение Осло, — прокомментировала она намерение Вашингтона отправить Киеву такие снаряды.

Такую же позицию озвучил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Министр подчеркнул, что не ему оценивать решения США, которые — как и Россия, и Украина, и Китай — не подписывали Конвенцию.

Сегодня стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Как сообщает The Washington Post без ссылок на источники, речь идет об артиллерийских снарядах M864 для 155-мм гаубиц.

Правозащитники из Human Rights Watch накануне заявили о высокой опасности таких боеприпасов для мирных жителей и предостерегли как Россию, так и Украину от их использования.