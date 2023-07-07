WP: Байден одобрил отправку кассетных боеприпасов Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину, сообщает The Washington Post без ссылок на источники. По информации газеты, речь идет об артиллерийских снарядах M864 для 155-мм гаубиц.

В материале WP говорится, что власти США объявят об отправке на Украину кассетных боеприпасов сегодня, 7 июля. Уточняется, что сами снаряды будут взяты из запасов Пентагона. Авторы статьи при этом отметили, что во многом опасность такого оружия заключается в большом проценте не срабатывающих сразу суббоеприпасов, которые остаются после обстрела.

Отчеты десятилетней давности указывают на то, что некоторые 155-мм кассетные боеприпасы имеют более высокий уровень неразорвавшихся снарядов, — подчеркнул неназванный представитель Пентагона.

Правозащитники из Human Rights Watch накануне заявили о высокой опасности таких боеприпасов для мирных жителей и предостерегли как Россию, так и Украину от их использования.

Ранее CNN со ссылкой на американских и украинских официальных лиц сообщил, что администрация президента США получила запрос от украинских властей на поставку ВСУ кассетных боеприпасов, которые запрещены более чем в 100 странах. По данным телеканала, Вашингтон не одобрил сделку, но и не отказал официально Киеву. По информации журналистов, этот запрос рассматривался несколько месяцев.