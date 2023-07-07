Президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину, сообщает The Washington Post без ссылок на источники. По информации газеты, речь идет об артиллерийских снарядах M864 для 155-мм гаубиц.
В материале WP говорится, что власти США объявят об отправке на Украину кассетных боеприпасов сегодня, 7 июля. Уточняется, что сами снаряды будут взяты из запасов Пентагона. Авторы статьи при этом отметили, что во многом опасность такого оружия заключается в большом проценте не срабатывающих сразу суббоеприпасов, которые остаются после обстрела.
Отчеты десятилетней давности указывают на то, что некоторые 155-мм кассетные боеприпасы имеют более высокий уровень неразорвавшихся снарядов, — подчеркнул неназванный представитель Пентагона.
Правозащитники из Human Rights Watch накануне заявили о высокой опасности таких боеприпасов для мирных жителей и предостерегли как Россию, так и Украину от их использования.
Ранее CNN со ссылкой на американских и украинских официальных лиц сообщил, что администрация президента США получила запрос от украинских властей на поставку ВСУ кассетных боеприпасов, которые запрещены более чем в 100 странах. По данным телеканала, Вашингтон не одобрил сделку, но и не отказал официально Киеву. По информации журналистов, этот запрос рассматривался несколько месяцев.