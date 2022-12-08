CNN: США изучают запрос Украины на поставки запретных кассетных боеприпасов

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Администрация президента США получила запрос от украинских властей на поставку ВСУ кассетных боеприпасов, которые запрещены более чем в 100 странах, сообщает CNN со ссылкой на американские и украинские официальные лица. Отмечается, что Вашингтон не одобрил сделку, но и не отказал официально Киеву. По информации журналистов, этот запрос рассматривался несколько месяцев.

Как стало известно, высокопоставленные чиновники администрации Байдена рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев и не отклонили его категорически, о чем ранее не сообщалось, — сказано в публикации.

В своем материале автор назвал данный запрос самым «противоречивым» со стороны украинских властей с начала конфликта.

Германия ранее отправила Украине партию из 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh. Всего Киев получил от Берлина 50 бронетранспортеров этого типа. В настоящее время к отправке готовится следующая партия вооружений, в которую войдут 18 колесных гаубиц RCH 155. Помимо гаубиц руководство ФРГ планирует осуществить поставку 80 пикапов и 90 датчиков защиты от беспилотных летательных аппаратов.