Маск заявил об уязвимости «Леопардов». Почему он прав и что еще готовят ВСУ Немецкие «Леопарды» не стали панацеей для украинского наступления

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Leopard 2A6

Потери бронетехники ВСУ в боях на Запорожском направлении вынуждают союзников Киева рефлексировать. К дискуссии присоединился известный миллиардер Илон Маск, который написал в Twitter об уязвимости немецких танков «Леопард» при наступлении малыми группами. Военные эксперты объяснили NEWS.ru, как ВС РФ готовились к встрече с «Леопардами» и почему техника НАТО не оправдывает надежд ВСУ.

Как ВСУ бросают технику на поле боя

Во вторник российское Минобороны опубликовало кадры с трофейной техникой, захваченной в боях в Запорожской области: танком «Леопард» и несколькими американскими БМП «Брэдли». Отмечается, что машины остались на ходу и были брошены экипажами во время боя.

«Танки „Леопард“ и БМП „Брэдли“. Теперь это наши трофеи. Техника ВСУ на Запорожском направлении», — рассказали в военном ведомстве, добавив, что «некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники».

Накануне финское издание Helsingin Sanomat признало, что ВСУ потеряли половину из переданных им ране финских танков «Леопард 2». Эксперты газеты проанализировали фото с мест боев на Запорожском направлении, где в кадре — сразу три разбитые машины с характерными противоминными тралами (финны передали Киеву шесть танков в такой модификации). И признали фото подлинным.

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press Leopard 2A6

Что сказал Илон Маск про «Леопардов»

Дискуссия в западной блогосфере оказалась настолько шумной, что в нее вмешался американский изобретатель — миллиардер Илон Маск.

Один из пользователей Twitter разместил пост, в котором напомнил, как украинский замминистра иностранных дел Андрей Мельник требовал от Германии поставить больше танков «Леопард 2». Блогер отметил, что, «за последние дни танки разрывают в клочья». Он предположил, что украинские военные недостаточно подготовлены для использования боевых машин.

Маск заявил, что «малые группы танков легко уничтожаются противотанковым оружием и минами. Лучше или вообще не иметь танков, или иметь их много».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что страны Запада поставили Киеву около 60 танков «Леопард 2».

Как ВС РФ готовились к приходу «Леопардов»

Появления «Леопардов» на полях боев СВО ждали обе стороны конфликта. Киев и его западные партнеры связывали с этими машинами надежды на успех контрнаступления. Российские войска готовились к противостоянию — в Сети даже выкладывались инструкции по уязвимым местам «Леопардов» и способам борьбы с ними. Танки оказались не столь неуязвимы, как хотелось бы ВСУ. Еще до появления «Леопардов» на Украине эксперты из разных стран вспоминали о массовых потерях таких бронемашин в боях в Сирии.

В прямое столкновение с «Леопардами» российские войска вступили после начатого 4 июня украинского контрнаступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В первых же боях, по данным Минобороны РФ, были уничтожены восемь танков германского производства. К 10 июня ВСУ потеряли еще четыре «Леопарда».

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Leopard 2A6

Военный эксперт Александр Артамонов считает, что Маск прав и для успешного применения «Леопардов» нужна целая танковая армия с хорошо отлаженной системой снабжения и всеми видами поддержки и боевого обеспечения. А в нынешней ситуации «Леопарды», по мнению Артамонова, в принципе не способны стать решающим фактором:

«Эти танки, равно как и другие типы западной бронетехники, что сейчас используют ВСУ, решительным аргументом быть не могут сразу по нескольким причинам. Во-первых, они все „разнокалиберные“ в том смысле, что мы имеем дело не с танковыми частями, унифицированными с точки зрения обслуживания и единой манеры ведения боя, а со „сборной солянкой“ разношерстных машин».

По мнению Артамонова, любая боевая машина требует определенного времени для настройки — надо добиться слаженности экипажа, а также слаженности в работе с другими машинами в составе подразделения. Сейчас же применяются как минимум пять-шесть различных типов танков, два из которых (если говорить о типах) были подбиты российскими войсками еще до «Леопардов».

«Каждый танк по сути — совершенная машина для убийства, она обладает большой огневой мощью. Но дело еще и в том, как экипаж ведет себя в составе боевой группы, как он взаимодействует с пехотными частями, каким образом его прикрывает сверху авиация, которая у ВСУ практически отсутствует. Вот по ряду таких факторов у ВСУ большие проблемы», — пояснил эксперт.

Немецкие танки слишком заметны на поле боя

«Леопардов» на Украине подводят и их собственные технические особенности, считает Артамонов.

«Что касается самих машин, которые были подбиты, обратите внимание, что средний боевой танк Западной Европы весит более 60 тонн. В среднем — 65–67 тонн, даже без дополнительного обвеса, без динамической защиты, без минных тралов, без оборудования для работы в городских условиях и так далее. Это очень „перетяжеленные“ танки для украинского грунта, то есть для дорог, не рассчитанных на столь массивные машины», — рассказал собеседник.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press Leopard 2A6

По словам эксперта, «Леопарды» при движении разрушают дорожное полотно, не могут нормально двигаться по железнодорожным тоннелям. Танки, которые используются в Восточной Европе, для сравнения, в среднем весят 50–56 тонн.

«Если говорить о „Леопардах“, то эти машины имеют боевой профиль почти на полметра выше, чем применяемые нами танки советской и российской разработки (Т-72, Т-80 и Т-90). Это очень плохой демаскирующий фактор на поле боя», — отметил Артамонов.

«Добавьте к этому большие проблемы с доставкой боеприпасов, как из-за растянутых коммуникаций, так и из-за малочисленности каждой группы танков. ВСУ их размазали по линии фронта, а западные страны их, как говорится, наскребли по сусекам», — пояснил эксперт.

Что сказал о «Леопардах» Лукашенко

Кроме Маска, к дискуссии о «Леопардах» подключился и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, „Леопарды“, „Брэдли“, которые уничтожаются так же, как и советские наши танки и БМП. Мы это увидели недавно в результате первого этапа „контрнаступа“. Как оказалось, „Грады“, „Шквалы“, РСЗО „Смерч“ и прочие очень нужны и решают большие проблемы на фронте», — сказал Лукашенко во время посещения одного из предприятий белорусского ВПК.

Почему не стоит расслабляться после уничтожения «Леопардов»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что западные политики продолжат поставки оружия на Украину — не исключено, что оно будет еще более смертоносным, чем немецкие танки.

Фото: Cameron Porter/Keystone Press Agency/Global Look Press Bradley

«Надо понимать, что сейчас только первая фаза наступления ВСУ. Собранный Киевом бронированный кулак еще далеко не растрачен, и впереди серьезные бои. Главный фактор тут — не танки „Леопард“ сами по себе, а уже четко сложившаяся консолидация Запада против России, его намерение снабжать ВСУ оружием и дальше. Надо быть готовыми к тому, что Киеву будут поставлять и более смертоносное оружие — самолеты F-16, ракеты большого радиуса действия так далее», — перечислил Коротченко.

По его мнению, потери «Леопардов» и другой западной техники под Запорожьем свидетельствуют только о стойкости обороны российских войск. «Но они никак не могут свидетельствовать о бесполезности этой техники, эти факты не должны успокаивать. Надо уже перестать думать штампами и готовиться к более серьезным испытаниям», — призывает Коротченко.

Английские танки не умеют стрелять по-современному

По словам Артамонова, на фронте вскоре могут появиться и американские «Абрамсы А1». По некоторым данным, они уже есть на Украине. «Также ожидаются и „уникальные“ британские танки „Челленджер 2“ с раздельным (картузным, как в XIX веке) заряжанием вручную, что дикость по определению, потому что для танков это какой-то уж совсем старинный способ», — недоумевает эксперт.

Впрочем, все западные танки, кроме «Леопарда А6», которого нет пока даже в арсенале самого бундесвера, — без автомата заряжания. «Конечно, это плохо сказывается на скорострельности. А „Челленджер 2“ имеет даже нарезной ствол, что не используется в мировом танкостроении уже больше полувека. <...> То есть Киеву поставляется или старая техника, или необкатанные прототипы», — подытожил Артамонов.

В чем подоплека замечания Маска

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru предположил, что Маск отнюдь не случайно решил прокомментировать детали боев в Запорожской области.

На его взгляд, лаконичный комментарий про танк «Леопард 2» можно расценить как розыгрыш «многоходовки».

«Сомневаюсь, что он вообще имел в виду там конфликт на Украине, в котором он не разбирается, по его собственному признанию. Дело в том, что Маск пытается дистанцироваться от либерального калифорнийского мира в сторону индустриальных консервативных контрэлит, которые пока не находятся во власти. Он как бы говорит либералам, что у них ничего не получается, они не умеют улаживать конфликты, не справляются с этой проблемой», — сказал американист.

Видимо, «в подтексте имеется в виду мысль о том, что у нынешней либеральной элиты нет ключа от мира будущего», заключил американист.

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