Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 10:37

Стало известно, как выросли цены на квартиры в России за год

«Этажи»: за год новостройки подорожали на 15%, вторичка — на 5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Квартиры в новостройках России дорожали втрое быстрее, чем на вторичном рынке, заявил NEWS.ru директор по продажам риэлтерской компании «Этажи» Сергей Зайцев. По его словам, за последний год цены на новостройки выросли на 14,9%. При этом вторичка подорожала всего на 5%, отметил эксперт.

Цены продолжают расти. За последний год — июль к июлю — цены на новостройки выросли примерно на 14,9%. На вторичном рынке этот рост заметно скромнее — чуть менее 5%, — сказал Зайцев.

По словам эксперта, в среднем новостройки дорожают на 1% в месяц, однако данный показатель может отличаться от региона к региону. Что касается вторичной недвижимости, то за последний месяц она подешевела на 0,2%, однако это движение «в пределах погрешности», отметил Зайцев.

Ранее сообщалось, что в 13 крупных российских городах резко снизились цены на квартиры. По данным консалтинговой компании SRG, цены на жилье упали в Твери, Саратове и Магнитогорске. Также снижение стоимости жилья зафиксировали в Кирове, Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Однако говорить об устойчивой тенденции пока рано, считают аналитики.

нежвижимость
квартиры
вторичка
новостройки
цены
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число пострадавших при атаке БПЛА на пляж в Курске
Погода в Москве во вторник, 9 июля: рекордная жара с 1903 года, опасность
Указ о лишении гражданства главы УПЦ засекретили
Бойцы ВС России рассказали о захвате командира ВСУ
Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине
В МИД призвали осудить теракты Киева в двух городах России
Мерц счел невозможным дипломатическое урегулирование на Украине
В Житомирской области полыхает аэродром ВСУ
Путешественникам дали советы, как уберечь себя от микробов в аэропорту
Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Россияне получили возможность мгновенно подтвердить участие в СВО
Сотрудники ГИБДД с сиренами выгнали волка из жилого района Башкирии
Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы
«Бойцовский клуб»: в США призвали «сражаться» с решениями Трампа по Украине
В Госдуме назвали дату, когда Европа будет готова к войне с Россией
Лазарева вспомнила о жизни в России
«Поверьте мне»: экс-премьер РФ рассказал, зачем Зеленскому нужен конфликт
Депутат Горячева раскрыла, кто такие сталкеры и чем они опасны
В Германии указали на угрозу для США из-за наступления ВС России в Донбассе
Клинтон уличили в подрыве репутации Трампа через «семена лжи»
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.