Стало известно, как выросли цены на квартиры в России за год

Стало известно, как выросли цены на квартиры в России за год «Этажи»: за год новостройки подорожали на 15%, вторичка — на 5%

Квартиры в новостройках России дорожали втрое быстрее, чем на вторичном рынке, заявил NEWS.ru директор по продажам риэлтерской компании «Этажи» Сергей Зайцев. По его словам, за последний год цены на новостройки выросли на 14,9%. При этом вторичка подорожала всего на 5%, отметил эксперт.

Цены продолжают расти. За последний год — июль к июлю — цены на новостройки выросли примерно на 14,9%. На вторичном рынке этот рост заметно скромнее — чуть менее 5%, — сказал Зайцев.

По словам эксперта, в среднем новостройки дорожают на 1% в месяц, однако данный показатель может отличаться от региона к региону. Что касается вторичной недвижимости, то за последний месяц она подешевела на 0,2%, однако это движение «в пределах погрешности», отметил Зайцев.

Ранее сообщалось, что в 13 крупных российских городах резко снизились цены на квартиры. По данным консалтинговой компании SRG, цены на жилье упали в Твери, Саратове и Магнитогорске. Также снижение стоимости жилья зафиксировали в Кирове, Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Однако говорить об устойчивой тенденции пока рано, считают аналитики.