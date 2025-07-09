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09 июля 2025 в 10:35

В США оценили слова Трампа в адрес Путина

Axios: в сенате США поддержали критические высказывания Трампа о Путине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: dpa/Global Look Press

Республиканцы в американском сенате с энтузиазмом отреагировали на критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес российского коллеги Владимира Путина, сообщил портал Axios. По мнению некоторых сенаторов, Трамп понял, что его «обманывают».

Я очень рад, что президент Трамп понял, что Путин его обманывает, — заявил сенатор-республиканец Джон Корнин.

По мнению республиканца Линдси Грэма, Трамп «правильно распознал игры Путина». Он также отметил, что сенат вскоре рассмотрит законопроект о «сокрушительных санкциях» против России.

Ранее Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован решением России «не останавливаться» в конфликте на Украине. По словам американского лидера, боевые действия между РФ и Украиной никогда не должны были возникнуть в принципе.

Также Трамп заявил, что США готовят для России «маленький сюрприз». Так он прокомментировал будущие действия Вашингтона в отношении Москвы, но не уточнил, о каких именно шагах идет речь.

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