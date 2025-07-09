Главный народный праздник Якутии закончился вспышкой сальмонеллеза

Свыше 50 человек обратились за медицинской помощью после мероприятий в Нерюнгринском районе Якутии, посвященных национальному празднику лета Ысыаху Олонхо, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, у них подозревают сальмонеллез — острое инфекционное заболевание ЖКТ.

Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки сальмонеллеза, возникшей среди жителей республики, принимавших участие в праздновании Ысыаха Олонхо в Нерюнгринском районе, — отметили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что помощь врачей потребовалась жителям Якутска, а также Таттинского, Нерюнгринского, Мегино-Кангаласского и Намского районов. Свое заболевание пострадавшие связывают с употреблением готовых блюд из мяса птицы, добавили в ведомстве. Сейчас специалисты ищут некачественные товары, чтобы изъять их из оборота.

Ранее в Дагестане зафиксировали массовые случаи отравления людей в Магарамкенте, Куйсуне, Гиляре, Гапцах и Верхнем Тагирке Магарамкентского района. По информации Роспотребнадзора, у отравившихся водой местных жителей обнаружили дизентерию.

До этого в Стрежевом Томской области была зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Инфекция подтвердилась у 12 человек, которые приобрели и употребили готовую еду из одного местного магазина. Все заболевшие госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.