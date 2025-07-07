В Томской области произошла вспышка сальмонеллеза В Томской области 12 человек заразились сальмонеллезом после покупки еды

В Стрежевом Томской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза: инфекция подтвердилась у 12 человек, которые приобрели и употребили готовую еду из одного местного магазина, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Все заболевшие госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Пациенты были госпитализированы после употребления готовой еды, приобретенной в одном из магазинов города. У 12 человек лабораторно подтвержден сальмонеллез. На данный момент состояние пациентов стабильное, — отметили в ведомстве.

В рамках расследования специалисты отобрали пробы готовой продукции, сырья и смывы с производственного оборудования. Осмотрены сотрудники пищевого цеха, взяты биоматериалы от заболевших. В результате проверки выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, включая неудовлетворительное состояние помещений.

Ранее в Подмосковье пятилетний ребенок во время прогулки в деревне Федюково съел неизвестный гриб, после чего был госпитализирован с острым отравлением. Инцидент произошел на фоне необычно раннего начала грибного сезона в регионе, где уже появились белые грибы и вешенки. Авторы публикации призвали родителей быть внимательнее к детям на прогулках.