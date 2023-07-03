Бьет ли Россия по домам мирных жителей: по каким целям наносят удары ВС РФ Власти Украины не раз обвиняли ВС РФ в атаках на гражданские объекты

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти неоднократно обвиняли ВС РФ в атаках на гражданские объекты и жилые дома. Один из самых свежих примеров — удар по ресторану в Краматорске, нанесенный 27 июня. По версии Киева, среди посетителей были лишь мирные жители. Министерство обороны России заявило, что результате высокоточного попадания уничтожены два генерала, около 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также примерно 20 иностранных наемников. Гибель одного из них накануне подтвердили родственники. Эксперты рассказали NEWS.ru, как ВС РФ вычисляют пункты временной дислокации ВСУ и кто бьет по гражданским на самом деле.

Кто погиб и был ранен после удара по ресторану в Краматорске

Ветеран Корпуса морской пехоты США, сражавшийся на стороне ВСУ, «был убит при ударе российских ВКС по Краматорску», сообщил CBS. По данным телеканала, это был Иэн Франк Торторичи, выросший в городке Лэйк Форест (Калифорния). Он служил в американской морской пехоте, а 15 месяцев назад завербовался в Интернациональный легион ВСУ и принимал участие в боях против ВКС РФ.

Ракетный удар пришелся по ресторану RIA Lounge Bar при гостинице «Краматорск». Минобороны России сообщило, что там находился пункт временной дислокации бригады ВСУ.

«По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорск Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Разрушенный ресторан RIA Lounge Bar

Среди тех, кто был ранен в результате удара по Краматорску, граждане Колумбии, которых в киевской прессе назвали «независимыми журналистами». Однако проект «Война с фейками» опубликовал мини-расследование, которое свидетельствует о другом. По данным ресурса, Серхио Харамильо — бывший замминистра обороны Колумбии, а Эктор Абад и Каталина Гомес работают в издании, которое контролируется колумбийскими кланами Гилински и Гнекко. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что говорят эксперты о погибших в Краматорске

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что в ресторане на банкете мог находиться командный состав 56-й бригады, а также иностранные офицеры, приглашенные на эту встречу.

«Думаю, это были не просто наемники, а советники — те, кто обучали и контролировали действия ВСУ. Частным гражданам американские власти не советуют ехать на Украину наемниками, но и не запрещают. Однако советники, инструкторы — это более ценные кадры», — подчеркнул Дандыкин.

По словам эксперта, они «планируют операции, тренируют солдат ВСУ, контролируют поставки на фронт западного оружия и снаряжения».

«Когда погибают, по нашим данным, около полусотни офицеров, два генерала, и пара десятков советников, это серьезный ущерб вооруженным силам в данном районе», — добавил Дандыкин.

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press Солдаты ВСУ

Как ВС вычислили время и место заседания штаба ВСУ в Краматорске

Как пояснил эксперт, несколько служб сообща стараются обнаружить важные объекты противника.

«Могут применяться мощности космической разведки. Все это также обнаруживается при прослушивании радиоразведкой. Если звучат разговоры на польском языке, на английском — делаются выводы. Есть различные виды разведок, не только технические, но и агентурные, как было во время Великой Отечественной войны. Все полученные данные сводятся воедино и перепроверяются», — рассказал эксперт.

Иностранцы в ВСУ порой сами демаскируют себя постами в соцсетях, напомнил Дандыкин. «Делают селфи в местах общего пользования, хвастаются. Так и тут. И по сумме всех данных наши аналитики определяют, где все это происходит, где, например, иностранные офицеры проживают», — пояснил собеседник.

Дандыкин полагает, что ракеты были запущены лишь после того, как стало известно точное место проведения банкета с участием командиров.

Фото: МО РФ Российские военные

Мог ли Киев подставить гражданское население под удар

Подконтрольная Киеву Донецкая облаcтная прокуратура сообщила, что в результате удара по Краматорску погибли девять человек из числа гражданского населения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Позже выяснилось, что ресторан при гостинице, ставший, по данным Минобороны, временным штабом 56-й бригады ВСУ, был открыт и для обычных посетителей. Дандыкин не исключает, это ВСУ «сделали это намеренно — для создания живого щита». «Или просто проявили наплевательское отношение к местному населению. Решили, что ничего страшного», — допустил эксперт.

По его мнению, российское командование соблюдает принципы гуманности и не может намеренно вести огонь по гражданским объектам, а вот со стороны ВСУ «это уже норма, примеров много».

«Мы имеем дело с жестоким и коварным врагом, который может прикрываться и гражданским населением. Надо это понимать», — подчеркнул эксперт.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как заявлял ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, российские войска будут наносить удары по местам скопления украинских военных и западных наемников. Министр уточнил, что в Краматорске ВСУ использовали гражданскую инфраструктуру.

«То, что украинцы используют в нарушение международного гуманитарного права и, совершая военные преступления, гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников западных генералов и инструкторов со своими военными, это вина Украины», — отметил Лавров на брифинге в пятницу, 30 июня.

Когда Киев обвинял ВС РФ в ударах по гражданским целям

Украинские власти неоднократно обвиняли ВС РФ в ударах по гражданским объектам и даже по жилым домам.

14 июня украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что ВС РФ якобы нанесли удар по жилому дому в Одессе. Однако, как написал проект «Война с фейками», это была ракета украинского ПВО. Она попала в верхние этажи бизнес-центра, а взрывная волна повредила фасад и выбила стекла. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В октябре прошлого года Киев заявлял об ударе ВС РФ по жилому кварталу в Запорожье. По данным проекта «Война с фейками», возле поврежденных домов были обнаружены характерные поражающие элементы от зенитной ракеты комплекса С-300, который принадлежит Украине. Минобороны России эту информацию не комментировало.

27 июня 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что в Кременчуге загорелся торговый центр, в котором якобы находилось более тысячи человек. Украинский лидер утверждал, что причиной возгорания стало ракетное попадание.

Вскоре официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России нанесли ракетный удар по ангарам с иностранным вооружением в городе Кременчуге под Полтавой. Попаданием высокоточных ракет российские войска уничтожили бронетехнику с оружием и боеприпасами, произведенными в США и ЕС. Генерал-лейтенант добавил, что детонация снарядов на складах привела к пожару в закрытом торговом центре, кадры которого были опубликованы в Сети.

Представитель ведомства уточнил, что уничтоженное вооружение планировалось отправить группировкам ВСУ, базирующимся в Донбассе.

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