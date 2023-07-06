Месяц «контрнаступа»: Россия и Украина резко меняют тактику ради победы Чего достигли войска Зеленского за месяц боев и где они попытаются нанести следующий удар?

Фото: Министерство обороны Украины

Контрнаступление ВСУ началось с атак на российские позиции, расположенные на стыке Запорожской области и ДНР. Ровно месяц назад, 6 июня, факт начала наступления подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. За это время войска противника достигли весьма скромных, лишь тактических успехов. Военные эксперты рассказали NEWS.ru, почему так произошло и какие варианты развития натиска еще остались у ВСУ.

Каковы итоги наступления ВСУ на разных направлениях

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов объявил, что украинская армия изменила стратегию. По словам Данилова, теперь вместо продвижения и занятия территории ВСУ сосредоточатся на попытке истощения ресурсов российской армии. «Задача номер один — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплекта, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО русской армии», — написал Данилов. Изменения в стратегии вызваны неудовлетворительным ходом контрнаступления, считают эксперты, опрошенные NEWS.ru.

Военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru назвал успехи ВСУ за месяц наступления «более чем скромными». «Даже на Западе поняли, что сколько ни кидай танков, артиллерии, других средств — это не дает результата. В итоге есть только перемалывание, обнуление украинской живой силы. Это тоже можно назвать результатом, хоть это и отрицательная величина для ВСУ», — сказал Артамонов.

По его словам, за месяц атак ВСУ потеряли 200–300 танков и других бронемашин, и быстро восполнить эти потери Запад не сможет. Такая ситуация опасна для ВСУ: когда наступление украинской армии окончательно выдохнется, наступит время контрнаступления российской. И отражать его будет очень сложно. «И ведь не мертвецы же будут защищать украинские окопы. А тогда кто — встает большой вопрос», — пояснил Артамонов.

По данным украинского Генштаба и по заявлениям заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, за месяц с начала наступления ВСУ на Запорожском направлении смогли занять как минимум восемь населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Пятихатки, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое и Нескучное, а общая занятая ВСУ территория составляет 158,4 квадратных километра. Минобороны России не подтверждает эту информацию, а некоторые из указанных пунктов, по данным российской стороны, все еще остаются в «серой зоне» или переходят из рук в руки.

Фото: Министерство обороны Украины

На Артемовском направлении 5 июля от российских военкоров пришли сообщения о занятии ВСУ тактически важных высот у села Клещеевки, что ставит под угрозу само село. Минобороны РФ не подтвердило этого.

Херсонское (Антоновское) направление и раньше не имело стратегического значения, а после ликвидации временного плацдарма у Антоновского моста перестало упоминаться. Анна Маляр сейчас отмечает продолжение наступательных действий ВСУ именно на Артемовском (Бахмутском) и на Запорожском направлении.

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко пояснил, что во многих случаях временные отступления ВС РФ в пределах нескольких километров могут являться всего лишь элементом тактики гибкой обороны.

«Некоторые говорят, что российские военные отошли на несколько километров, но это называется „эластичной обороной“, — сказал Онуфриенко NEWS.ru. — Нет задачи сидеть в окопах, не делая шагу назад. Невозможно на всем протяжении фронта держать большие силы. Понятно, что на одном участке противник всегда может сконцентрировать ударный кулак. Чтобы подтянуть туда резервы, нужно время, иногда на это уходят часы. Наши войска отходят, чтобы избежать потерь, в это время прибывают резервы».

Почему Запад разочарован темпами наступления

Запад высказывает недовольство темпом наступления и большими потерями ВСУ (в том числе в западной технике) еще с середины июня. Так, британская BBC сообщила, ссылаясь на высокопоставленных западных чиновников, что наступление ВСУ «запнулось о тактику маневренной обороны».

«Русские силы в основном показывают хорошую оборону на хорошо подготовленных оборонительных позициях и отступают только с позиций тактического значения, — заявляют источники ВВС. — И такая тактика „маневренной обороны“ является настоящим вызовом для ВСУ и очень дорого обходится атакующим. Вот почему наступление ВСУ развивается медленно»

Главком ВСУ Валерий Залужный на днях сказал The Washington Post, что его «выбешивают» суждения о медленном продвижении его войск. «Это не шоу, которое весь мир смотрит и делает ставки. Каждый день и каждый метр достается нам кровью», — сказал Залужный.

По его мнению, в слишком малых успехах ВСУ виноват Запад, не дающий достаточного снабжения современной техникой и боеприпасами. «Без полного обеспечения планы контрнаступления неосуществимы. Однако они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы наблюдателям. Но это проблемы наблюдателей», — сказал Залужный.

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency Отряд ВСУ

Анна Маляр накануне посоветовала не измерять успехи ВСУ пройденными километрами. По ее словам, есть и другие критерии, однако она не уточнила, какие именно. Маляр была вынуждена признать, что ВС РФ также ведут атаки на разных участках фронта, и сдерживать их трудно.

Как оправдываются в Киеве перед Западом

По словам украинского главкома Залужного, для успеха наступления необходимы многоцелевые самолеты F-16, потому что в условиях господства ВС РФ в воздухе действия киевских войск сродни войне с луками и стрелами. «Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует другое поколение авиации. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: «Вы что, спятили?» Но с этим вопросом: «Нет, нет», — пожаловался Залужный.

Кроме того, Залужный сетует и на снарядный голод: «Временами я звоню своим коллегам на Западе и говорю: «Если я не получу 100 тысяч снарядов в неделю, тысяча моих солдат умрет без артподдержки. Встаньте на мое место».

Что из себя представляет «линия Суровикина»?

Считается, что сдержать украинский натиск России помогла тройная оборонительная «линия Суровикина», построенная прошлой осенью и модернизированная в последнее время.

Само понятие «линия Суровикина» родилось в соцсетях благодаря усилиям военкоров. У военных же есть понятие «комплекс оборонительных сооружений», в число которых входят и укрепления на левом берегу Днепра. Их начали строить по распоряжению генерала армии Сергея Суровикина, который в октябре — январе командовал Объединенной группировкой российских войск.

По данным российских военкоров и эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, линия состоит из десятков рубежей, эшелонированных в глубину на 25–30 км и прикрыта значительным числом инженерных заграждений и минных полей. Как утверждает военкор Дмитрий Стешин, там «заминировано всё».

Как отмечается в материале Reuters, который основан преимущественно на спутниковых снимках, в «линии» используются рвы, противотанковые ежи из трех сваренных между собой обрезков рельсов, бетонные пирамиды «зубы дракона». Танкоопасные направления прикрываются минными полями. За ними стрелковые окопы и позиции техники. Причем, для российских танков и самоходных артустановок, как и для солдат, подготовлены укрытия-окопы и защищенные огневые позиции. Между линиями окопов — опять минные поля. И так в несколько эшелонов.

Фото: МО РФ Расчет «Град»

Масштаб укреплений в среду подтвердил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, — по его словам, каждая из полос глубоко эшелонированных оборонительных сооружений достигает протяженности в 10–40 километров и построены они плотно друг к другу.

По мнению Михаила Онуфриенко, «„линия Суровикина“ более чем надежна, это показало контрнаступление ВСУ».

Хватит ли личного состава для продолжения «контрнаступа»?

ВСУ и не заканчивали свои атаки. Бои на Ореховском направлении в Запорожье и на флангах Артемовска продолжаются, украинские войска атакуют с применением большого количества бронетехники и с артиллерийской поддержкой. Об этом сообщают военкоры с мест. Примечательно, что буквально на днях ВС РФ поменяли тактику и теперь активно контратакуют, тем самым затрудняя или вовсе срывая атаки противника.

Однако силы для продолжения наступления у ВСУ еще есть. Александр Артамонов пояснил NEWS.ru: «Праздновать победу нам пока еще рано. Дмитрий Кулеба заявил недавно, что 58% украинцев выступают за продолжение боевых действий с Россией годами. На сентябрь прошлого года таких наблюдалось 80% или больше. Падение, конечно, есть, но в цифрах нас это не обрадует. Потому что в мобилизационном резерве Киева за вычетом женщин, детей и прочих небоеспособных категорий все равно таких „упертых“ украинцев наберется еще миллион-другой. А это много».

По мнению Артамонова, «надеяться на скорую денацификацию населения Украины после 30 лет националистической пропаганды не приходится». Поэтому потенциал у ВСУ сохраняется.

«Относительно имевшихся у ВСУ ресурсов — мы уничтожили около 30% их боевой техники. В основном это танки и БМП-БТР, но ведь остается еще у них ствольная и реактивная артиллерия, беспилотники и много чего другого. Кроме того, в НАТО уже озвучили планы поставить ВСУ в течение 12 месяцев миллион снарядов», — отметил Артамонов.

Фото: МО РФ Работа расчета по сбиванию БПЛА

«Если мы сейчас не добьемся явных значимых успехов, а по-моему, мы пока таких успехов не добились, то в течение 6–10 месяцев мы окажемся перед проблемой нового наступления ВСУ. И мобресурс у Киева за это время еще не закончится», — предупреждает Артамонов.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко тоже считает, что западные политики продолжат поставки оружия на Украину, причем еще более смертоносного, чем немецкие танки «Леопард».

«Надо понимать, что сейчас только первая фаза наступления ВСУ. Собранный Киевом бронированный кулак еще далеко не растрачен, и впереди серьезные бои. Главный фактор тут — не танки „Леопард“ сами по себе, а уже четко сложившаяся консолидация Запада против России, его намерение снабжать ВСУ оружием и дальше. Надо быть готовыми к тому, что Киеву будут поставлять и более смертоносное оружие — самолеты F-16, ракеты большого радиуса действия и так далее», — перечислил Коротченко.

Тем не менее Артамонов предположил, что первая фаза наступления ВСУ может закончиться в ближайшее время. «ВСУ выдохнутся в течение двух-трех недель. Думаю, даже чуть быстрее, но две недели у них еще будет идти волна наступления. А после этого возможен переход ВСУ даже не к диверсионным, а к террористическим действиям. Например, к попыткам подрыва Запорожской АЭС», — заключил эксперт.

На каких направлениях ждать продолжения атак ВСУ

Запорожское направление остается наиболее «горячим» — там сосредоточены большинство из резервных бригад ВСУ, и атаки на позиции российских войск они продолжают. Это наиболее вероятное направление для новой попытки масштабного натиска. Так, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), опираясь на свои источники информации в Донбассе, отметил в своем Telegram-канале: «По имеющимся у меня сведениям, ни о каком прекращении наступления ВСУ речи пока не идет. Противник интенсивно перебрасывает на Запорожский фронт подкрепления и боеприпасы в очень интенсивном режиме».

Фото: Министерство обороны Украины

В свою очередь военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российские войска изменили тактику обороны на Ореховском направлении в Запорожской области. «Мы превратили уже нашу оборону в активную. Теперь не только противник атакует, но и мы успешно контратакуем. Речь, конечно, не идет о нашем контрнаступлении. Мы начали больно кусаться в ответ. В данном случае мы бьем по наступающим ротам ВСУ артиллерией и авиацией, бьем по тылам ракетами, а русская пехота раздергивает противника контратаками. Это весьма усложняет задачу противника», — подчеркивает Сладков.

Артемовское направление в ДНР также продолжает оставаться районом наступательных усилий ВСУ. Проект WarGonzo Семена Пегова сообщил: «На Бахмутском направлении ВСУ при поддержке артиллерии вели штурмовые действия у Озаряновки, Курдюмовки и Клещеевки. Российские войска удержали позиции. В свою очередь они контратаковали со стороны Берховки и по трассе М-03 в направлении Миньковки. Вооружённые силы РФ наносили удары по позициям ВСУ в Ивановском, Васюковке, Верхнекаменском и Северске».

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