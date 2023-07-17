В понедельник, 17 июля, украинские надводные дроны нанесли удар по Крымскому мосту. В результате атаки погибли два человека, один был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». По одной из версий, взрыв совершен с целью нарушить логистику снабжения полуострова. О других возможных мотивах атаки — в материале NEWS.ru.
Как отреагировали в Кремле на подрыв Крымского моста
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает «причины и тех, кто стоит за взрывом на Крымском мосту».
На ЧП также отреагировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями», — написал в своем Telegram-канале Медведев. По его словам, украинцы «понимают только язык силы».
Связан ли взрыв на Крымском мосту с зерновой сделкой
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 17 июля, что Россия решила приостановить зерновую сделку. По его словам, нет никакой связи между ударом по Крымскому мосту и продлением соглашения.
До выступления Пескова российский политический деятель и публицист Егор Холмогоров написал в своем Telegram-канале, что Украина создала очень интересный информационный фон для «продления зерновой сделки».
«Если же она продлена не будет (что все-таки было бы гораздо логичней), это, конечно, вобьет клин между Россией и Турцией», — отметил он утром в понедельник.
По его мнению, прекращение зерновой сделки сильно повлияет на отношения Украины и Турции.
«Такое непродление окажется страшным ударом по Эрдогану, пощечиной ему. А поскольку Реджеп не дурак, он, конечно, отлично понимает, что эту пощечину нанесла Украина. И, по-моему, это впечатляющая карма за освобождение „азовцев“ („Азов“ признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена)», — полагает он.
Хотел ли Киев нарушить логистику Крыма
Военный корреспондент Александр Коц считает, что Украина пытается таким образом уничтожить связь полуострова с материковой Россией. По его мнению, неделю назад Киев уже пытался ударить по мосту ракетами, но тогда их отразили средства российской ПВО.
«Киев, конечно, очень методично подходит к попыткам уничтожить нашу логистику на Крымском полуострове. <...> Судя по всему, противник применил надводные дроны. Те самые, что накануне были успешно уничтожены на подходе к Севастополю. Причем не в первый раз», — написал Коц.
По его словам, учитывая недавний удар по Чонгарскому мосту, противник воспринимает Крым как основную российскую тыловую базу на Южном фронте и как главный логистический хаб, поэтому будет «дальше пытаться сделать из него остров».
Он также отметил, что несмотря на подрыв моста, у России остаётся сухопутный маршрут, по которому идёт снабжение [крымской] группировки через ДНР, Запорожье и Херсонщину.
«Вместе с этим у России остается сухопутный маршрут снабжения нашей группировки через ДНР. Поэтому, чтобы ощутимо ударить по логистике на этом направлении, противнику надо как минимум под огневой контроль брать трассу Мариуполь —Мелитополь. А с этим у Киева пока проблемы», — добавил он.
Коц также предположил, что Киев может вновь атаковать Крымский мост во время ремонта, чтобы «отбить охоту» на его восстановление «до лучших времен», как это было с Антоновским мостом в Херсоне.
Связан ли взрыв на Крымском мосту с катастрофой малайзийского Boeing 777
В своем Telegram-канале российский журналист Георгий Бовт высказал версию, что есть связь между ударом по Крымскому мосту именно 17 июля и катастрофой малайзийского «Боинга» в этот же день в 2014-м под Донецком.
«Многие увязывают удар по Крымскому мосту с продлением/не продлением зерновой сделки. На самом деле, возможно, привязка была другая — к катастрофе малайзийского „Боинга“ ровно 9 лет назад», — предположил Бовт.
Как взрыв на Крымском мосту повлияет на эскалацию конфликта
Блогер Игорь Димитриев предположил в своем Telegram-канале, что удар по мосту нацелен на то, чтобы спровоцировать Россию на новый виток эскалации вооруженного конфликта.
«Не получается заморозка в который уже раз. Вроде уже спустили пар, поконтрнаступали обе стороны, интенсивность упала, стали звучать новые формулы мира, обсуждать линию разделения. Раз — громкая новость! И понеслось по-новому. И возвращается формула „деэскалация через эскалацию“», — считает он.
Военный корреспондент Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что после атаки на Крымский мост от России можно ожидать более «масштабного удара» по противнику.
«Теперь об ответных действиях: после прошлой атаки Крымского моста Россия начала массированные обстрелы объектов ВСУ по всей территории Украины, их до того момента не было, по логике мы можем ждать какого-то масштабного ответа и в этот раз. Но массированные обстрелы тылов ВСУ уже идут, они с тех пор не прекращаются. Каким будет ответ в этот раз?» — задался вопросом он.
Как прокомментировал Киев взрыв на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале опубликовала стих со словами о том, что мост пошел «поспать».
СБУ также распространила официальный комментарий в связи с атакой. «Все детали по организации „бавовны“ (хлопка. — NEWS.ru) Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы. А пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», — заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале назвал уничтожение пролета моста «огромным успехом Украины». По его словам все, кто «присоединился к этому, должны быть представлены к высшим государственным наградам».
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины практически не комментирует взрыв на Крымском мосту. Представитель ведомства Андрей Юсов только процитировал слова главы ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост «ненужная конструкция».
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