Почему взорвали Крымский мост 17 июля: все версии Удар был нанесен надводными дронами с моря

Фото: СК РФ

В понедельник, 17 июля, украинские надводные дроны нанесли удар по Крымскому мосту. В результате атаки погибли два человека, один был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». По одной из версий, взрыв совершен с целью нарушить логистику снабжения полуострова. О других возможных мотивах атаки — в материале NEWS.ru.

Как отреагировали в Кремле на подрыв Крымского моста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает «причины и тех, кто стоит за взрывом на Крымском мосту».

На ЧП также отреагировал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями», — написал в своем Telegram-канале Медведев. По его словам, украинцы «понимают только язык силы».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Связан ли взрыв на Крымском мосту с зерновой сделкой

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 17 июля, что Россия решила приостановить зерновую сделку. По его словам, нет никакой связи между ударом по Крымскому мосту и продлением соглашения.

До выступления Пескова российский политический деятель и публицист Егор Холмогоров написал в своем Telegram-канале, что Украина создала очень интересный информационный фон для «продления зерновой сделки».

«Если же она продлена не будет (что все-таки было бы гораздо логичней), это, конечно, вобьет клин между Россией и Турцией», — отметил он утром в понедельник.

По его мнению, прекращение зерновой сделки сильно повлияет на отношения Украины и Турции.

«Такое непродление окажется страшным ударом по Эрдогану, пощечиной ему. А поскольку Реджеп не дурак, он, конечно, отлично понимает, что эту пощечину нанесла Украина. И, по-моему, это впечатляющая карма за освобождение „азовцев“ („Азов“ признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена)», — полагает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хотел ли Киев нарушить логистику Крыма

Военный корреспондент Александр Коц считает, что Украина пытается таким образом уничтожить связь полуострова с материковой Россией. По его мнению, неделю назад Киев уже пытался ударить по мосту ракетами, но тогда их отразили средства российской ПВО.

«Киев, конечно, очень методично подходит к попыткам уничтожить нашу логистику на Крымском полуострове. <...> Судя по всему, противник применил надводные дроны. Те самые, что накануне были успешно уничтожены на подходе к Севастополю. Причем не в первый раз», — написал Коц.

По его словам, учитывая недавний удар по Чонгарскому мосту, противник воспринимает Крым как основную российскую тыловую базу на Южном фронте и как главный логистический хаб, поэтому будет «дальше пытаться сделать из него остров».

Он также отметил, что несмотря на подрыв моста, у России остаётся сухопутный маршрут, по которому идёт снабжение [крымской] группировки через ДНР, Запорожье и Херсонщину.

«Вместе с этим у России остается сухопутный маршрут снабжения нашей группировки через ДНР. Поэтому, чтобы ощутимо ударить по логистике на этом направлении, противнику надо как минимум под огневой контроль брать трассу Мариуполь —Мелитополь. А с этим у Киева пока проблемы», — добавил он.

Коц также предположил, что Киев может вновь атаковать Крымский мост во время ремонта, чтобы «отбить охоту» на его восстановление «до лучших времен», как это было с Антоновским мостом в Херсоне.

Связан ли взрыв на Крымском мосту с катастрофой малайзийского Boeing 777

В своем Telegram-канале российский журналист Георгий Бовт высказал версию, что есть связь между ударом по Крымскому мосту именно 17 июля и катастрофой малайзийского «Боинга» в этот же день в 2014-м под Донецком.

«Многие увязывают удар по Крымскому мосту с продлением/не продлением зерновой сделки. На самом деле, возможно, привязка была другая — к катастрофе малайзийского „Боинга“ ровно 9 лет назад», — предположил Бовт.

Фото: Ria Novosti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как взрыв на Крымском мосту повлияет на эскалацию конфликта

Блогер Игорь Димитриев предположил в своем Telegram-канале, что удар по мосту нацелен на то, чтобы спровоцировать Россию на новый виток эскалации вооруженного конфликта.

«Не получается заморозка в который уже раз. Вроде уже спустили пар, поконтрнаступали обе стороны, интенсивность упала, стали звучать новые формулы мира, обсуждать линию разделения. Раз — громкая новость! И понеслось по-новому. И возвращается формула „деэскалация через эскалацию“», — считает он.

Военный корреспондент Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что после атаки на Крымский мост от России можно ожидать более «масштабного удара» по противнику.

«Теперь об ответных действиях: после прошлой атаки Крымского моста Россия начала массированные обстрелы объектов ВСУ по всей территории Украины, их до того момента не было, по логике мы можем ждать какого-то масштабного ответа и в этот раз. Но массированные обстрелы тылов ВСУ уже идут, они с тех пор не прекращаются. Каким будет ответ в этот раз?» — задался вопросом он.

Как прокомментировал Киев взрыв на Крымском мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале опубликовала стих со словами о том, что мост пошел «поспать».

СБУ также распространила официальный комментарий в связи с атакой. «Все детали по организации „бавовны“ (хлопка. — NEWS.ru) Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы. А пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», — заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале назвал уничтожение пролета моста «огромным успехом Украины». По его словам все, кто «присоединился к этому, должны быть представлены к высшим государственным наградам».

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины практически не комментирует взрыв на Крымском мосту. Представитель ведомства Андрей Юсов только процитировал слова главы ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост «ненужная конструкция».

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