Военэксперт выдвинул версию, как именно Киев подорвал Крымский мост Леонков: Киев мог запустить надводные дроны с борта судна, вошедшего в море под коммерческим флагом

Фото: СК РФ

Вооруженные силы Украины обладают работающей от спутника системой дистанционного управления, при помощи которой они осуществили теракт на Крымском мосту, таким мнением поделился в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он предположил, что начиненный взрывчаткой надводный дрон могли запустить с борта судна, вошедшего в воды Черного моря под коммерческим флагом.

Обычная радиосвязь имеет ограничения, а если система работает через спутник – ограничения снимаются. Например, спутник Starlink дает возможность управления в реальном времени на расстоянии 1400 км, — пояснил Леонков.

Военэксперт считает, что организаторы теракта четко понимали, как осуществляются проходы под Крымским мостом и какие силы задействованы на его патрулирование. Леонков подчеркивает, что на подготовку этой атаки могло уйти немало времени.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о происшествии на Крымском мосту, при этом не приведя никаких уточнений. Позднее стало известно, что в результате ЧП погибли два человека из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Позднее стало известно, что атаку на Крымский мост совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В ведомстве также заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт». Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия. На кадрах показан уничтоженный пролет в сторону Тамани и просевший — в направлении города Керчи.