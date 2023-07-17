Появились фото и видео с места ЧП на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Telegram-канал Baza опубликовал фото и видеокадры с места происшествия на Крымском мосту. По данным канала, один пролет разрушен, еще один поврежден.

По данным Telegram-канала SHOT, который также разместил кадры с места ЧП, пролет в сторону Тамани разрушен, а в направлении города Керчь — просел.

Telegram-канал «Mash на волне» ранее сообщил, что в районе трех часов ночи на Крымском мосту раздался взрыв, а в 03:20 произошел еще один, после чего движение на переправе было остановлено.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту. В размещенном видеообращении глава региона также подтвердил информацию об их дочери, получившей ранения средней тяжести.

Telegram-канал SHOT писал, что погибшая семья, а также их раненая дочь — жители Старого Оскола.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал об остановке движения по Крымскому мосту, назвав причиной этого ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Характер происшествия он не уточнил. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через мост.