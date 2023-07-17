Украина использовала беспилотные катера для атаки на Крымский мост НАК: Украина использовала два беспилотных катера для атаки на Крымский мост

Фото: МО Украины

Атака на Крымский мост была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В ведомстве также заявили о возбуждении уголовного дела по статье «террористический акт», в данный момент осуществляются оперативные и следственные действия, передает РИА Новости.

В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок, — говорится в сообщении.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о происшествии на Крымском мосту, при этом не приведя никаких уточнений. В результате ЧП погибли два человека из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Позднее стало известно о деталях произошедшего. Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествий. На кадрах показан уничтоженный пролет в сторону Тамани, а пролет в направлении города Керчь — просел.

Военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых заснято уничтожение украинского надводного дрона. По его словам, атака на Крымский мост могла быть осуществлена с применением подобного беспилотника.