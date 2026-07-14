Нефтяной танкер у берегов Омана подвергся атаке Шесть человек получили ранения после нападения на танкер у берегов Омана

Нефтяной танкер Mombasa B подвергся нападению у берегов оманской провинции Мусандам, в результате чего шесть человек получили ранения, сообщает Центр морской безопасности султаната. Экипаж эвакуировали с помощью судов, находившихся поблизости.

Центр морской безопасности объявляет, что нефтяной танкер Mombasa B, шедший под флагом Либерии, подвергся атаке, которая привела к выходу из строя его двигателей. Инцидент произошел в 8,5 морской мили от побережья провинции Мусандам, — говорится в сообщении.

Ранее на танкере Stolt Magnesium у берегов Омана в Аравийском море взорвалось неизвестное устройство, после чего вспыхнул пожар. Огонь охватил машинное отделение корабля, однако источник уточнил, что члены экипажа не пострадали и сразу принялись тушить возгорание.

До этого два танкера Объединенных Арабских Эмиратов подверглись ударам в Ормузском проливе. В результате случившегося погиб один член экипажа, еще восемь человек получили ранения. В ведомстве заявили, что суда атаковали иранские крылатые ракеты.