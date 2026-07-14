«Мне не нравится»: Газманов раскритиковал творчество молодых артистов Газманов заявил, что ему не нравятся англицизмы в треках молодых артистов

На творческой встрече, приуроченной к 75-летнему юбилею, певец Олег Газманов сообщил корреспонденту NEWS.ru, что видит среди молодых коллег по-настоящему талантливых ребят. При этом ему не нравится употребление англицизмов в их композициях, отметил народный артист России.

Хочется, чтобы все англицизмы ушли из нашего языка. «Треки», «кринж»… Или, например, слово «имидж» — такое сложное, зачем оно нам, когда есть «образ», «личина»? Давайте говорить по-русски! — призвал певец и композитор.

Также он выразил мнение, что молодые коллеги неправильно ставят ударение в песнях. Такой лингвистический прием, по его мнению, неоправданно портит звучание русских слов.

А еще в молодежной музыке ударение не так ставят — мне не очень нравится. Александр Пушкин тоже «кромсал» строки, менял ударение, но у него это оправданно, — заключил Газманов.

Ранее он раскритиковал современные патриотические песни, назвав их неискренними. По мнению исполнителя, любовь к Родине не должна проявляться в повторении слов «Россия» и «победа». Истинный патриотизм заключается в прославлении культурных и семейных ценностей, заявил он.

Также Газманов сообщил, что отметит юбилей в кругу семьи. Артист рассказал, что устроит пикник и приготовит мясо.