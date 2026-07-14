«Было весело»: Олег Газманов раскрыл, что подарил дочке на свадьбу Певец Олег Газманов заявил, что ждет внуков после свадьбы 22-летней дочери

На пресс-конференции, приуроченной к своему 75-летнему юбилею, народный артист РФ Олег Газманов опроверг слухи о беременности 22-летней дочери Марианны. При этом в беседе с корреспондентом NEWS.ru певец выразил надежду, что в скором времени она подарит ему внуков.

Маруся (жена певца Марина Муравьева-Газманова. — NEWS.ru) подготовила для свадьбы фотозону с люлькой как наше пожелание в будущем. И я действительно, надеюсь, что скоро стану дедом, — высказался Газманов.

Избранником 22-летней Марианны стал молодой человек по имени Максим, который ведет непубличный образ жизни. Артист выразил уверенность, что свадьба является закономерным развитием их отношений, длящихся уже два года. Певец признался, что испытывает смешанные чувства. С одной стороны, он рад, что дочка встретила свою любовь, а с другой — грустно, что Марианна быстро выросла.

Взросление — это неизбежно. К тому же Марианна и Максим уже встречались два года. Они любят друг друга, — сообщил народный артист РФ.

Он добавил, что торжество прошло весело. Одним из его подарков стало исполнение культовых хитов. Также певец помог с организацией свадьбы.

Свадьба прошла без драки, но весело. Со стороны жениха было много родственников — очень хорошие люди. Мой подарок — организация свадьбы, — резюмировал Газманов.

Ранее артист сообщил, что проведет юбилей в кругу семьи и устроит пикник. До этого, по словам исполнителя, он всегда отмечал дни рождения на малой родине — в Калининграде.