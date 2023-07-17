Желающим проехать в Крым через новые регионы напомнили о комендантском часе Россиян призвали планировать маршрут в Крым через новые регионы с учетом комендантского часа

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

В новых регионах России введен режим «комендантского часа», напомнил заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко в беседе с ТАСС. Гражданам, желающим проехать в Крым по данным маршрутам, стоит планировать свою поездку с учетом этих обстоятельств, добавил он.

Здесь работают блокпосты, обеспечивающие безопасность передвижения населения, введен режим «комендантского часа», действующий на всей территории Запорожской области с 22:30 до 05:00, — сообщил Козенко.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее добавил, что железнодорожная часть Крымского моста полностью функционирует после ЧП. По его словам, в ближайшее время будет запущено работа паромной переправы.

Два взрыва раздались на Крымском мосту 17 июля ночью. По информации Telegram-канала «Mash на волне», были повреждены два пролета. Движение по мосту после происшествия перекрыли.

В результате атаки на объект погибли два человека, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, погибла семейная пара. Их дочь-подросток получила травмы, и была доставлена в больницу.