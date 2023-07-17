Хуснуллин: ж/д часть Крымского моста работает в штатном режиме

Фото: nking Crimea to mainland Russia Kremlin Pool/Global Look Press

Железнодорожная часть Крымского моста продолжает работать после чрезвычайного происшествия, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин «Известиям». Власти региона также приняли определенные решения для проезда транспорта через новые регионы, добавил он.

В ближайшее время запустим паромную переправу. Все паромы готовы к работе. <...> Железнодорожная часть Крымского моста полноценно работает, — сообщил вице-премьер.

Хуснуллин также сообщил, что строительные бригады уже начали обследование Крымского моста. Сколько времени потребуется для восстановления объекта, будет понятно к вечеру, уточнил он.

Взрыв раздался на Крымском мосту примерно в три часа ночи, после чего в 03:20 прогремел еще один. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате погибли два человека. Также травмы получила их дочь.

ЧП на Крымском мосту прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он признал, что пока не может сказать об ответе Москвы на данное нападение. Однако Песков уверен, что им должно стать достижение всех целей специальной операции на Украине.