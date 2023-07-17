Хуснуллин ответил на вопрос о сроках восстановления Крымского моста Хуснуллин: ясность по срокам восстановления Крымского моста будет к вечеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Примерные сроки восстановления Крымского моста станут известны к вечеру, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит ТАСС, строители уже занимаются обследованием конструкций моста.

Строители уже занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления, — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в ближайшее время будет запущена Керченская паромная переправа, все паромы готовы к работе.

Ранее Росморречфлот сообщил, что работа Керченской паромной переправы приостановлена до особых распоряжений. Причина остановки переправы не сообщалась, действующих штормовых предупреждений нет.

Около трех часов ночи 17 июля на Крымском мосту произошли два взрыва. Глава Крыма Сергей Аксенов после четырех часов ночи, что движение на Керченском мосту остановлено из-за чрезвычайного происшествия, на месте работают все ответственные службы.

Также стало известно, что обстановка на железнодорожном вокзале в Симферополе спокойная, «ажиотажа» нет. Около 10:00 утра стало известно, что железнодорожное движение восстановлено.