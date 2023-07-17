Обстановка на железнодорожном вокзале Симферополя остается спокойной

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ситуация на Крымском мосту не повлияла на обстановку на железнодорожном вокзале Симферополя, сообщает РИА Новости. В настоящее время особого ажиотажа среди пассажиров не наблюдается, передает корреспондент агентства.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что регион готовится к увеличению транспортного и пассажирского потока на фоне ЧП на Крымском мосту. По его словам, власти области примут меры для ускорения досмотра людей и машин. Сальдо также напомнил, что большая часть дороги от Мелитополя до АПП «Джанкой» капитально отремонтирована, а подъезды к пункту расширены.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Новооскольского округа. Их 14-летняя дочь получила ранения, в настоящее время она находится в одной из больниц Темрюка в Краснодарском крае. Ее жизни ничего не угрожает, рассказали врачи, решается вопрос о переводе пострадавшей в реанимационное отделение.

Взрыв на Крымском мосту раздался в районе трех часов ночи, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Позднее произошел еще один взрыв. По данным СМИ, в результате инцидента пролет в сторону Тамани был разрушен, еще один в направлении Керчи просел.