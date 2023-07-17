В Херсонской области помогут организовать движение людей в Крым Сальдо: Херсонская область поможет в организации движения людей в Крым после ЧП на мосту

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Новые регионы России будут задействованы в организации движения людей в Крым, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент Херсонская область готовится к увеличению транспортного и пассажирского потока, среди прочего примут меры для ускорения досмотра людей и машин.

Херсонская область готовится к увеличению транспортного и пассажирского потока. <...> Будут приняты меры для ускорения досмотра людей и машин, — написал Сальдо.

Кроме того, Сальдо отметил, что большая часть дороги от Мелитополя до АПП «Джанкой» в пределах области капитально отремонтирована, подъезды к пропускному пункту расширены. Он добавил, что прорабатывается возможность направления части турпотока через пропускной пункт Армянск.

Ранее Telegram-канал «Mash на волне» сообщал, что в районе трех часов ночи на Крымском мосту раздался взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены. Канал пишет, что пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один, в направлении Керчи, просел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП на Крымском мосту. Глава региона также подтвердил информацию о дочери погибших, получившей ранения средней тяжести.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об остановке движения по Крымскому мосту, причиной которого он назвал ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Характер происшествия он не уточнил. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через мост. На место ЧП на Крымском мосту выехала специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел.