Движение поездов на Крымском мосту восстановлено

Фото: Информационный центр «Крымский мост»/РИА Новости

На Крымском мосту возобновлено железнодорожное движение, сообщает РИА Новости. Опубликовано кадры проезда поезда из Тамани, снятые утром.

По Крымскому мосту возобновлено железнодорожное движение: прошел поезд из Тамани, передает корреспондент, — говорится в сообщении агентства.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост получил повреждения в результате атаки морских дронов ВСУ. По данным НАК, атака БПЛА на переправу была совершена около 3 часов ночи. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, проводятся оперативные и следственные действия, добавили в ведомстве.

Ранее в Минтрансе России сообщили о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту, при этом конструкции пролетов находятся на своих опорах. По данным на 7 утра повреждение опор не подтверждалось.

Глава Крыма Сергей Аксенов после 4-х часов ночи сообщил в своем Telegram-канале, что движение на Керченском мосту остановлено из-за чрезвычайного происшествия, на месте работают все ответственные службы. Крымчан просили сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

По данные РИА Новости, обстановка на железнодорожном вокзале в Симферополе спокойная. При этом «ажиотажа» нет.