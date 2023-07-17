Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Палуба паромп «Крым» на Керченском проливе

Работа Керченской паромной переправы приостановлена до особых распоряжений, сообщает Росморречфлот в своем Telegram-канале. Причина остановки переправы не сообщается, действующих штормовых предупреждений нет. В 10:00 работа возобновлена.

В ночь на 17 июля работа паромной переправы была приостановлена до особых распоряжений. Действующих штормовых предупреждений нет, — говорится в сообщении.

Около трех часов ночи 17 июля на Крымском мосту произошли два взрыва. По данным «РБК-Украина», за произошедшее ответственны военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины. Со ссылкой на источники издание сообщило, что мост был атакован с использованием надводных дронов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель семейной пары. Их дочь была госпитализирована. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Ситуацию контролирует министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

По словам сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди, конструкции Крымского моста находятся на своих опорах. По ее словам, специалисты восстановят движение поездов по мосту утром 18 июля.