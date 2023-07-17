Сенатор Ковитиди рассказала о состоянии Крымского моста Сенатор Ковитиди заявила, что конструкции Крымского моста находятся на своих опорах

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Конструкции Крымского моста, пострадавшего в результате ЧП утром 17 июля, находятся на своих опорах, заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, специалисты восстановят движение поездов по мосту утром 18 июля.

Все конструкции моста находятся на своих опорах. Всех негодяев, мешающих людям спокойно жить и попытавшихся отменить лето в Крыму, накажем. Правоохранители работают четко, — рассказала она.

По мнению сенатора, ЧП на Крымском мосту не случайно. Она напомнила, что инцидент произошел 17 июля — в годовщину гибели царской семьи Романовых. Ковитиди выразила уверенность в том, что Россия выстоит в любые времена, а Крым будет двигаться вперед.

Остановить движение вперед нашей солнечной Республики Крым никто не сможет, — заявила сенатор.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее прокомментировал ЧП на переправе. Он посоветовал туристам и жителям региона воздержаться от поездок через мост и рекомендовал выбирать альтернативные маршруты. Аксенов также подчеркнул, что расписание поездов будет постепенно нагоняться. Информация по работе паромного сообщения будет опубликована властями Крыма позднее. Глава региона призвал граждан доверять только проверенным данным.