В Кремле сообщили об ответе на теракт на Крымском мосту Песков: ответом на теракт будет достижение всех целей СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Ответом Кремля на атаку ВСУ по Крымскому мосту должно стать достижение всех целей СВО, которая будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в то же время о непосредственных ответных шагах на теракт пока говорить рано.

Сейчас не могу сказать. Если брать конечные перспективы, то ответом будет достижение всех целей СВО, которая будет продолжаться, — заявил Песков.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о происшествии на Крымском мосту, при этом не приведя никаких уточнений. Впоследствии стало известно, что в результате ЧП погибли два человека из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атаку на Крымский мост совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В ведомстве также рассказали о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт». Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия. На кадрах показан уничтоженный пролет в сторону Тамани и просевший — в направлении города Керчи.