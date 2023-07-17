В Кремле знают, кто стоит за терактом на Крымском мосту Песков заявил, что в Кремле знают причину и причастных к теракту на Крымском мосту

Фото: СК РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают, кто стоит за терактом на Крымском мосту, а также владеют информаций о причинах атаки, в результате которой погибли муж с женой. По его словам, которые приводит ТАСС, на данный момент нужно говорить о том, что Киев убил молодую семью.

Мы знаем причину, мы знаем тех, кто стоит за этим террористическим актом. Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер, дополнительной работы, — сказал Песков.

При этом Песков отметил, что пока не может сказать о каких-либо конкретных шагах. Однако в конечной перспективе, по его словам, ответом Москвы будет достижение всех целей военной операции.

Также пресс-секретарь президента объявил о прекращении действия зерновой сделки. Часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор, добавил он. По словам Пескова, атака на Крымский мост не повлияет на выполнение соглашений.

Два взрыва произошли на Крымском мосту в районе трех часов ночи 17 июля. По данным «РБК-Украина», за произошедшее ответственны Военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины. Жертвой взрыва стала семейная пара, гибель которой позднее подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дочь погибших госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.