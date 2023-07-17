Песков объявил о прекращении действия зерновой сделки

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, часть договоренностей, касающихся РФ, так и не была выполнена.

Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается, — заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия готова вернуться к реализации договоренностей. Это произойдет в том случае, если российская часть сделки будет выполнена.

Песков также отметил, что сегодняшний террористический акт на Крымском мосту не повлияет на выполнение черноморских договоренностей. Он напомнил, что позиция России по соглашениям была заявлена еще до атаки.

Министерство иностранных дел Китая ранее выразило надежду на продление зерновой сделки. По словам представителя ведомства Мао Нин, страна готова к взаимодействию со всеми сторонами соглашения для обеспечения мировой продовольственной безопасности.