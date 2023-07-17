Китай выразил надежду на продление зерновой сделки

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Власти Китая надеются на продление зернового соглашения и соблюдение всех достигнутых договоренностей, сообщили в МИД страны. По словам официального представителя ведомства Мао Нин, которые приводит ТАСС, КНР готова взаимодействовать со всеми странами для обеспечения продовольственной безопасности.

Китай надеется, что инициатива о перевозке зерна будет и далее осуществляться в полном объеме, и готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности, — заявила Мао Нин.

Представители координационного центра ООН ранее заявили, что беднейшие страны мира получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы от общего объема грузов, отправленных в рамках зернового соглашения. Пропорции относительно богатых государств оказались выше. При этом специалисты отметили, что в организации якобы не видели ни одного судна с российскими удобрениями за весь срок действия сделки.

Турецкий дипломат ранее назвал условие для продления зерновой сделки. По его словам, это возможно в том случае, если власти России одобрят соответствующие предложения генсека ООН Антониу Гутерриша. По словам эксперта, власти Турции также проводят активную работу, направленную на продление соглашения о перевозке зерна.