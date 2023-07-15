В Турции назвали единственное условие для продления зерновой сделки ТАСС: зерновая сделка может быть продлена, если Россия одобрит предложения Гутерриша

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Зерновая сделка может быть продлена, если власти России одобрят соответствующие предложения генсека ООН Антониу Гутерриша, которые ранее он направил в письме президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции. По его словам, при любом другом раскладе пролонгация зернового соглашения маловероятна.

Пролонгация возможна, но, учитывая заявления российских властей о невыполнении в течение года касающихся ее части стамбульских договоренностей, произойти это может в случае, если предложения Гутерриша признают приемлемыми, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что власти Турции также проводят активную работу, направленную на продление зерновой сделки. По мнению источника ТАСС, теперь необходимо дождаться переговоров лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Как заявил ранее Путин, требования Москвы в рамках зерновой сделки не выполняются. Он подчеркнул, что Россия может выйти из соглашения и вернуться к нему только после того, как все требования будут выполнены. Глава государства пообещал подумать насчет продления зерновой сделки в ближайшие дни.

Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что Анкара надеется на продление зерновой сделки. По его словам, у него с Путиным имеются «общие позиции» по поводу сделки. Также Эрдоган добавил, что ведется подготовка к визиту Путина в Турцию в августе.