Эрдоган готов продлить зерновую сделку Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в августе и продление зерновой сделки

Фото: Turkish Presidency/XinHua/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара надеется на продление зерновой сделки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит РИА Новости, у него с президентом РФ Владимиром Путиным имеются «общие позиции» по поводу сделки. Также Эрдоган добавил, что ведется подготовка к визиту Путина в Турцию в августе.

Мы готовимся принять Путина в Турции в августе. У нас одинаковое мнение относительно продления «зернового коридора», — сказал Эрдоган.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого подтвердил готовность Москвы отказаться от выполнения обязательств в рамках зерновой сделки. Он уточнил, что окончательного решения на этот счет пока нет.

Заявление прозвучало после того, как соответствующий вариант развития событий озвучил российский лидер Владимир Путин. По его словам, Москва готова пойти на заморозку черноморской инициативы, пока не будут выполнены требования РФ.

Ранее политолог Юрий Светов сообщил, что зерновая сделка не приносит России выгоды. По его мнению, от механизма по вывозу украинского зерна по Черному морю следует отказаться, так как Запад не станет выполнять свои обязательства в вопросах безопасности и продолжит переходить красные линии, пока Москва идет на уступки. В сложившейся ситуации ей необходимо действовать жестче и решительнее, уверен эксперт.