В Кремле высказались о возможной заморозке зерновой сделки Песков: Россия не принимала окончательного решения о выходе из зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы отказаться от выполнения обязательств в рамках зерновой сделки. В комментарии для РИА Новости он уточнил, что окончательного решения на этот счет пока нет.

Заявление прозвучало после того, как соответствующий вариант развития событий озвучил российский лидер Владимир Путин. По его словам, Москва готова пойти на заморозку Черноморской инициативы, пока не будут выполнены требования РФ.

Да. Так сказано президентом, — прокомментировал ситуацию Песков.

Ранее политолог Юрий Светов сообщил, что зерновая сделка не приносит России выгоды. По его мнению, от механизма по вывозу украинского зерна по Черному морю следует отказаться, так как Запад не станет выполнять свои обязательства в вопросах безопасности и продолжит переходить красные линии, пока Москва идет на уступки. В сложившейся ситуации ей необходимо действовать жестче и решительнее, уверен эксперт.

Срок действия зерновой сделки истекает уже в следующий понедельник, 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что Анкара будет продолжать переговоры, нацеленные на продление соглашения. Предложения российской стороны, по его словам, обсуждаются.