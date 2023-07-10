Политолог объяснил, почему России нужно выйти из зерновой сделки Политолог Светов: Запад продолжит не выполнять договоренности в случае продления зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продление зерновой сделки для России чревато тем, что Запад продолжит не выполнять обещания и договоренности, считает политолог Юрий Светов. Комментируя ситуацию «Царьграду», он отметил, что Россия должна выйти из сделки на фоне сотрудничества с Киевом Турции, которая ждет положительного решения по данному вопросу от президента Владимира Путина.

Если мы опять поддадимся на эту демагогию, и снова продлим эту «зерновую сделку», станет совершенно очевидно: можно не выполнять все, что нам обещают. Можно не выполнять, потому что мы ничего за это не сделаем, — пояснил эксперт.

По словам политолога, Запад спокойно переходит красные линии в отношении России. Из этого следует, что Москва не должна идти на уступки, чтобы не показывать свою слабость, убежден Светов. Он напомнил, что Европа нарушила все свои обещания по зерновой сделке, поэтому ее необходимо закрыть и больше не возвращаться к данному вопросу. По его мнению, Турция также не предложит России ничего, что оправдает продление договоренностей. Кроме того, Анкара продемонстрировала свое отношение к Москве, вернув Киеву членов полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и запланировав строительство на Украине завода по производству беспилотников.

Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина ранее назвали «единственной надеждой» для продления зерновой сделки после 17 июля. По словам источника, знакомого с ситуацией, разговор двух лидеров может изменить ситуацию в непростой период.