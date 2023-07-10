Переговоры Путина и Эрдогана назвали последней надеждой зерновой сделки Источник: переговоры Путина и Эрдогана являются последней надеждой зерновой сделки

Фото: Alexei Druzhinin/Xinhua/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина остаются «единственной надеждой» для продления зерновой сделки после 17 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, практика показывает, что разговор двух лидеров может изменить ситуацию в непростой период.

Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период — не исключение. Господин президент [Эрдоган] заявлял о таком намерении [провести переговоры с Путиным[, надеемся на положительный исход, — сказал он.

Отвечая на вопрос о вероятности продления сроков действия черноморской инициативы, собеседник агентства отметил, что «по состоянию на сегодня, оптимизма нет».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке. По его словам, Анкара рассчитывает продлить механизм на два года после 17 июля.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом координацию позиций двух государств перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе. В частности, предметом обсуждения стали зерновая сделка, гарантии безопасности Украины, а также оборонное сотрудничество.

9 июля глава МИД Турции Хакан Фидан созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсудили зерновую сделку и последние события на Украине.