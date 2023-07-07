Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, чтобы обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом координацию позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, сообщил украинский лидер в Telegram-канале. В частности, главы государств затронут темы зерновой сделки, гарантии безопасности Украины, а также оборонное сотрудничество.

Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, — написал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пристально следит за переговорами Эрдогана и украинского лидера в Стамбуле. Представителям администрации российского президента интересно, о чем будут общаться стороны.

Также Песков не стал исключать, что в скором времени состоятся переговоры турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным, но точная дата встречи еще не назначена.

По данным турецкой газеты Sabah, встреча Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана была запланирована специально перед саммитом НАТО, который состоится с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Однако руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что предстоящий саммит Альянса не удовлетворит ожидания украинского общества.